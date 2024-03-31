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AK Parti’de balkon konuşması hazırlığı

AK Parti’de balkon konuşması hazırlığı

Türkiye genelinde sabahın erken saatlerinde başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona ererek, oy sayımına geçildi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması için AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İstanbul kesin aday listesine göre, 22 partili, 27 bağımsız olmak üzere 49 aday İBB başkanlığı için yarıştı. Oy verme işlemi doğudaki 32 ilde saat 16.00 itibarıyla, batıdaki 49 ilde ise saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması için AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı.

Parti genel merkez binasına AK Parti’nin seçim sloganı olarak kullandığı “Gerçek belediyecilik” yazılı üzerinde büyük Erdoğan resimlerinin bulunduğu pankartlar asıldı.

Genel merkez binasına basın mensupları alınmazken kurulan koordinasyon merkezinde illerden gelen veriler izlenmeye başlandı.

Oyunu İstanbul’da kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğa'nın ilerleyen saatlerde Ankara’ya gelmesi ve geleneksel hale gelen ‘balkon konuşması’nı yapması bekleniyor.

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