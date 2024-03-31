BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Sivas’ta BBP sürprizi! AK Parti yıllar sonra kaybediyor! İşte ilk sonuçlar…

Sivas’ta BBP sürprizi! AK Parti yıllar sonra kaybediyor! İşte ilk sonuçlar…

Sivas yerel seçim sonuçlarında ilk gelen sandıklardan çıkan sonuçlara göre dikkat çeken bir sürpriz yaşanıyor. Anadolu Ajansı’nın verilerinde Sivas’ı Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun’un kazandığı görülüyor.

Abone ol

Sivas yerel seçim sonuçları canlı olarak gelmeye devam ediyor. İlk gelen sonuçlara göre Sivas’ta sandıkların yüzde 33,29’u açıldı. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre AK Parti’nin oy oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor.

Yıllar sonra Sivas’ta yerel yönetim Büyük Birlik Partisi’ne geçiyor. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ilk gelen sonuçlara göre oyların yüzde 31'ini, Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun ise oyların yüzde 44,65'ini almayı başardı.

ÖNCEKİ HABERLER
31 Mart yerel seçimleri Hatay seçim sonuçları Lütfü Savaş'a şok
31 Mart yerel seçimleri Hatay seçim sonuçları Lütfü Savaş'a şok
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları CANLI! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
Ankara 31 Mart yerel seçim sonuçları CANLI! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
2024 yerel seçim sonuçları İzmir'de kim önde? Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı?
2024 yerel seçim sonuçları İzmir'de kim önde? Cemil Tugay mı, Hamza Dağ mı?
31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı
31 Mart yerel seçimleri İstanbul seçim sonuçları açıklandı
Mısır ve İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüştü
Mısır ve İran, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüştü
Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi
Pusuladan çıkan fotoğraf ve not şaşkına çevirdi
Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü
Irak'ta Türkmen aşiret lideri Hüseyin Alluş, terör saldırısında öldürüldü
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Muğla’da makilik alanda yangın çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Gazze’yi görüştü
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Sandık görevlisi, muhtarı bıçakladı
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır
Özgür Özel'den ilk mesaj: Tüm tercihler başımızın tacıdır