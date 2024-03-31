Sivas’ta BBP sürprizi! AK Parti yıllar sonra kaybediyor! İşte ilk sonuçlar…

Sivas yerel seçim sonuçlarında ilk gelen sandıklardan çıkan sonuçlara göre dikkat çeken bir sürpriz yaşanıyor. Anadolu Ajansı’nın verilerinde Sivas’ı Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun’un kazandığı görülüyor.

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Sivas yerel seçim sonuçları canlı olarak gelmeye devam ediyor. İlk gelen sonuçlara göre Sivas’ta sandıkların yüzde 33,29’u açıldı. Açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre AK Parti’nin oy oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor.

Yıllar sonra Sivas’ta yerel yönetim Büyük Birlik Partisi’ne geçiyor. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ilk gelen sonuçlara göre oyların yüzde 31'ini, Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun ise oyların yüzde 44,65'ini almayı başardı.