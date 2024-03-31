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Manchester City ve Arsenal yenişemedi: Yeni lider Liverpool!

Manchester City ve Arsenal yenişemedi: Yeni lider Liverpool!

İngiltere Premier Lig’in 30. haftasında Manchester City ile Arsenal arasında oynanan mücadele 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Brighton Hove Albion karşısında 2-1 kazanan Liverpool, ligin yeni lideri oldu.

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Premier Lig’de 30. haftanın kapanış maçında Manchester City, Ettihad Stadyumu’nda Arsenal’i ağırladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Haftaya lider giren Arsenal puanını 65’e, Manchester City ise 64’e yükseltti.

Ligde bugün oynanan diğer müsabakada ise Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion ile karşılaştı. Kırmızılar, henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi. Haftaya Arsenal ile aynı puanda 2. sırada giren Liverpool, puanını 67’ye yükselterek ligin yeni lideri oldu.

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