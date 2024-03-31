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Yerel seçimlerin ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Yerel seçimlerin ardından Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından ilk açıklamayı yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 31 Mart yerel seçimlerinde sayım işlemleri devam ederken sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yavaş, söz konusu paylaşımında "Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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