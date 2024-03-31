Cem Küçük'ten seçim sonuçları değerlendirmesi 'belirleyici oldu' dedi 2 neden saydı
31 Mart yerel seçimlerinde istenilen sonucu alamayan AK Parti için ilk dikkat çeken yorum yazar Cem Küçük'ten geldi. Küçük, "Ekonomi ve emekliler belirleyici oldu" dedi.Abone ol
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı kaybetti. Ankara ve İstanbul'u geri alamadıkları gibi kimi büyükşehirlerde ellerindeki belediyeleride elden çıktı.
Sonuçlara ilişkin iktidara yakın yazarlardan Cem Küçük'ten ilk değerlendirme geldi.
İlk yorumunda ekonomi ve emeklilere dikkat çeken Küçük, ikinci paylaşımında Fenerbahçe için şikeci suçlamasında bulunan Trabzon AK Parti adayına değindi.