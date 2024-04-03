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Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den istifa etti

Buğra Kavuncu, İYİ Parti'den istifa etti

Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiği açıklandı. İYİ Parti'nin bildirisine göre, Kavuncu, İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek.

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İYİ Parti tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen ancak yalnızca yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti. Partinin açıklamasında göre Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek.

“İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirdiği aşikâr”

X hesabından konuyla ilgili bir yazı paylaşan Kavuncu, seçmenin seçilmesini istemediği adayın karşısındaki en güçlü adaya oy verdiğini söyledi, “Daha önce ittifak yapılan İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikârdır” diye yazdı.

Seçimleri beklentilerin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını söyleyen Kavuncu, “Yapılacak olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul’da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

İYİ Parti tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday gösterilen ancak yalnızca yüzde 0,63 oy alan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti. Partinin açıklamasında göre Kavuncu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek. “İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirdiği aşikâr” X hesabından konuyla ilgili bir yazı paylaşan Kavuncu, seçmenin seçilmesini istemediği adayın karşısındaki en güçlü adaya oy verdiğini söyledi, “Daha önce ittifak yapılan İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirlerin birçoğunda parti aidiyeti neredeyse yok olmuştur. İttifak sisteminin, büyük partileri güçlendirirken oy oranı biraz daha az partileri erittiği aşikârdır” diye yazdı. Seçimleri beklentilerin çok altında bir sonuçla tamamladıklarını söyleyen Kavuncu, “Yapılacak olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul’da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

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