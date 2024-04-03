TFF'den yeni açıklama! Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor maçında sahada!

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından PFDK tarafından 1'er maç ceza verilen Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat için yeni bir açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan çirkin görüntüler üzerine PFDK, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’a 1 maç ceza vermişti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, yaptığı açıklama ile Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat’ın Adana Demirspor maçında forma giyeceğini, cezalarının kaldırılıp kaldırılmayacağını ise daha sonra incelediğini açıkladı.