Filistin: BMGK'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz!

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

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Kahire el-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, Birliğin olağanüstü toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "İsrail'i, Refah'a saldırıları ve bunun bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan üzerindeki yansımaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

"İsrail'in uluslararası hukuka uymayı reddettiğini ve ramazan ayı boyunca Gazze'deki yangını durdurmadığını" vurgulayan Akluk, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya" çağırdı.

Arap Birliği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Söz konusu toplantı, Moritanya'nın Mısır Büyükelçisi, Arap Birliği daimi temsilcisi ve Arap Birliği Konseyi Başkanı Hüseyin Sidi Abdullah Aldi başkanlığında Kahire'de başladı. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zaki ve üye ülkelerin delegeleri katılıyor.

Arap Birliğinden daha önce yapılan açıklamada, Filistin'in talebi ve Arap ülkelerinin desteğiyle düzenlenen toplantıda, "soykırım suçunu ve İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı açlık ve yerinden etme politikasını durdurmaya yönelik Arap ve uluslararası eylemin" tartışılacağı açıklanmıştı.