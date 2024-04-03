BIST 8.959
DOLAR 31,94
EURO 34,60
ALTIN 2.345,28
HABER /  DÜNYA

Filistin: BMGK'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz!

Filistin: BMGK'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz!

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Abone ol

Kahire el-İhbariyye televizyonunun haberine göre, Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, Birliğin olağanüstü toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "İsrail'i, Refah'a saldırıları ve bunun bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan üzerindeki yansımaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

"İsrail'in uluslararası hukuka uymayı reddettiğini ve ramazan ayı boyunca Gazze'deki yangını durdurmadığını" vurgulayan Akluk, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlamaya ve İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya" çağırdı.

Arap Birliği, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere, daimi delegeler düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı.

Söz konusu toplantı, Moritanya'nın Mısır Büyükelçisi, Arap Birliği daimi temsilcisi ve Arap Birliği Konseyi Başkanı Hüseyin Sidi Abdullah Aldi başkanlığında Kahire'de başladı. Toplantıya Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zaki ve üye ülkelerin delegeleri katılıyor.

Arap Birliğinden daha önce yapılan açıklamada, Filistin'in talebi ve Arap ülkelerinin desteğiyle düzenlenen toplantıda, "soykırım suçunu ve İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı açlık ve yerinden etme politikasını durdurmaya yönelik Arap ve uluslararası eylemin" tartışılacağı açıklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandılar!
Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandılar!
Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı
Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı
3 yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulunmuştu! Karar açıklandı!
3 yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulunmuştu! Karar açıklandı!
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, mazbatasını aldı
Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıldı
Tunceli'de afet risklerinin azaltılması için zemin etüt çalışması başlatıldı
Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı
Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük, mazbatasını aldı
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka mazbatasını aldı
İHH, Suriye'de 60 bin kişiye iftar verdi
İHH, Suriye'de 60 bin kişiye iftar verdi
Kamu-Sen "Maaşlar eridi" dedi, refah payı talebinde bulundu
Kamu-Sen "Maaşlar eridi" dedi, refah payı talebinde bulundu
Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi
Konya'da 14 ton 741 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ele geçirildi
Arda Güler paylaştı fiziksel değişimi büyük ilgi çekti
Arda Güler paylaştı fiziksel değişimi büyük ilgi çekti