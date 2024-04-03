Kamu-Sen "Maaşlar eridi" dedi, refah payı talebinde bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun TÜFE verilerini açıklamasıyla 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur maaşlarına yılın ilk 6 ayı için yapılan zammın, 3 ayda enflasyona yenik düştüğünü belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, refah payı talebinde bulundu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamları sonrası Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yazılı bir açıklama yaptı. Kahveci, geçen ay tüketici fiyatlarının ortalama yüzde 3,16 yükseldiğini, yılın ilk 3 ayındaki enflasyonun ise yüzde 15,05'e ulaştığını anımsattı.

Kahveci, memur maaşlarına bu yılın ilk 6 aylık dönemi için yüzde 15 artış yapıldığını ifade etti. Kahveci, açıklanan enflasyon rakamlarının memur ve memur emeklilerinin maaşlarının eridiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yetkililerin bugünden itibaren seçim gündeminden uzaklaşarak ekonomiyi gündemin birinci sırasına almaları gerektiğini bildiren Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

"6 ay için verilen zamların 3 ay içinde enflasyona yenik düşmesi, önümüzdeki maaş zammı sürecine kadar geçecek 3 ayda memur ve emeklilerimizin yaşadığı zorlukların katlanarak artacağını göstermektedir.

Yıllık enflasyonun yüzde 68'leri aştığı ve önümüzdeki sürede yüzde 80'lere tırmanmasının beklendiği ortamda yüzde 15 maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir."

Kahveci, geçen yıl yürürlüğe giren ve 12 bin 54 liraya ulaşan ilave ek ödemenin emekliliğe sayılmamasından dolayı memur emeklilerinin büyük mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Refah payı talebi

"Yükselen enflasyonun hızı, çalışanların alım gücü düşürülerek kesilmeye çalışılırsa daha büyük sosyal sorunlar ortaya çıkacaktır. Enflasyonla mücadele, halkımızın alım gücü düşürülmeden katma değer ortaya çıkaran üretime geçilerek sağlanmalıdır.

Bu nedenle memur ve emeklilerimiz önümüzdeki süreçte daha da artacak enflasyondan korunmalı, alım güçleri artırılmalıdır. Bunu sağlamak için mutlak surette ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilerek, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak ödenmesi yoluna gidilmelidir.

Bu dakikadan itibaren yetkililerimizin memur ve emekliler üzerinde oluşan ekonomik yaraları sarması en öncelikli konu olmalıdır.