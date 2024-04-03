Arda Güler paylaştı fiziksel değişimi büyük ilgi çekti

Arda Güler, sosyal medya hesabından salon çalışmalarını paylaştı. Milli futbolcunun fiziksel gelişimi futbolseverlerin büyük ilgisini topladı.Abone ol
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlıklarla boğuştuğu dönemin ardından form tutmaya başladı.
Milli futbolcu, eflatun-beyazlı formayla ilk golünü Celta Vigo karşısında kaydetmişti.
Milli aranın ardından İspanya'ya dönen Arda, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı.
Arda Güler'in paylaşımında "No days off" yani "izin günü yok" ifadeleri yer alırken, fiziksel gelişimi ise futbolseverler tarafından büyük ilgi çekti.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'i konuk edecek.
9 Nisan Salı günü oynanacak mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.