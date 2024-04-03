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İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi! Mazbatasını aldı, görevine resmen başladı

İstanbul'da ikinci İmamoğlu dönemi! Mazbatasını aldı, görevine resmen başladı

31 Mart'taki yerel seçimleri kazanarak yeniden İBB Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası bir açıklama yapan İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığının ikinci dönemine resmen başladı.

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İstanbul'daki yerel seçimlerde en yakın rakibi AK Partili Murat Kurum'a 1 milyonun üzerinde fark atarak seçimi yeniden kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı.

Törende kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, herkese teşekkür ederken; "Bana verilen 16 milyon insanımızın mazbatası" diye konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle;

16 milyonun mazbatası aslında bu. Bunun sorumluluğu çok büyük. Bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah beni bu şehrin vatandaşlarına, ülkemizin vatandaşlarına ve hatta insanlığına beni mahçup etmesin.

Böylesi bir şehrin her insanından faydalanmanın daha yukarıya taşımak konusunda kararlı ve istekliyiz. Bu işin emenatçisi olduğunu bilen bir anlayışa sahibim. Daha da iyi bir 5 yıl geçireceğimize eminim.
Dualarıyla bize katkı sunan nice insanlarımıza, başta Genel Başkanımız Özgür Özel'e, partimizin her bireyine, emekçisine herkese tek tek teşekkür ediyorum. Büyük bir emek var bunun arkasında.

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