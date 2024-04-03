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Kocaeli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli'de asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte ocak-mart aylarında 818 düzensiz göçmenin yakalandığını, ilde bulunan geri gönderme merkezinden 1245 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

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Vali Yavuz, başkanlığında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, vatandaşın huzur ve güvenliğinin sağlanmasının birinci öncelikleri olduğunu belirterek, bu kapsamda emniyet, jandarma ve diğer birimlerle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik son 3 ayda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yavuz, söz konusu dönemde terör örgütlerine yönelik 38 operasyonda 97 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 16'sının tutuklandığını, 20 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Yavuz, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise 46 operasyon gerçekleştirildiğini aktararak, "59 organizatör yakalanmış, 29 organizatör ise tutuklanmıştır. (Ocak-mart) Bu dönemde 818 düzensiz göçmen yakalanmış ve ilimizde bulunan geri gönderme merkezinden 1245 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir." diye konuştu.

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