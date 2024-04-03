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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er mazbatasını aldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er mazbatasını aldı

AK Parti’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sami Er ile Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, mazbatalarını aldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığında Sami Er'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ayetullah Erol verdi.

Er, mazbatasını almasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bir maratonu geride bırakarak seçimi tamamladıklarını belirtti.

Kendisine verilen emanete sahip çıkacaklarını dile getiren Er, "Adalet ölçüsünü bırakmayacağız, herkese eşit mesafede adaletli yönetim tarzı uygulayacağız. Bizim seremonilerle, protokollerle harcayacak vaktimiz yok. Malatya'nın sorunları var, hemen bugünden itibaren işimize başlıyoruz.” diye konuştu.

Bayram Taşkın mazbatasını Hakim Hasan Arslan'dan, İlhan Geçit de Adalet Komisyonu Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu'ndan aldı.

Konuşmaların ardında Er, Geçit ve Taşkın, büyükşehir belediye binasına geçti.

Er, belediye binası önünde kendisini karşılayanları selamlamasının ardından makama geçerek şehrin anahtarını aldı.

Programa, AK Parti Malatya milletvekilleri Abdurrahman Babacan, Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ile partililer katıldı.

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