BIST 8.963
DOLAR 31,94
EURO 34,54
ALTIN 2.336,33
HABER /  SEÇİM

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, mazbatasını aldı

AK Parti'den yeniden Rize Belediye Başkanı seçilen Rahmi Metin, mazbatasını alarak yeni dönem için görevine başladı.

Abone ol

Rize Adliyesi ek binasına gelen Metin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı İlknur Kiraz Gürel'den aldı.

Metin, burada yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin vatandaşın duygularını sandığa yansıtması anlamına geldiğini söyledi.

Rize'de de vatandaşın duygularını sandığa yansıttığını belirten Metin, "Seçimle beraber vatandaşın duygularını algılamış olduk. İlk günkü aşkla şevkle Rize'miz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Metin, her seçimin kendilerini geleceğe hazırlama noktasında işaretleri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"O işaretleri anlayabilmek önemli ama buradan Rize'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın baba ocağında yine 2019'da olduğu gibi partimiz en yüksek oyu alarak yeniden bizi belediye başkanlığına getirmiş oldu. Bu bizi hem Cumhurbaşkanımıza hem de Rize'deki tüm yaşayan vatandaşlarımıza karşı partili partisiz tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu bir kat daha artırmış durumdadır."

Hizmet etmek için gayretli çalışacaklarını vurgulayan Metin, "Aldığımız güç ve sorumluluk duygusuyla beraber yeni dönemde de Rize'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine kentsel dönüşüm, trafik başta olmak üzere devam eden 68 projemizi hızla tamamlamak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak
Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'ye karşı algı operasyonu tepkisi
MHP'li Semih Yalçın'dan MHP'ye karşı algı operasyonu tepkisi
Sinop'ta av tüfeğiyle vurularak ölen çocuğun cenazesi defnedildi!
Sinop'ta av tüfeğiyle vurularak ölen çocuğun cenazesi defnedildi!
Botsvana, Almanya'yı tehdit etti: 20 bin fil göndeririz!
Botsvana, Almanya'yı tehdit etti: 20 bin fil göndeririz!
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mazbatasını aldı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'den Türkiye'ye taziye mesajı
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'den Türkiye'ye taziye mesajı
Fransa'da aşırı sağ parti kurucusu Jean-Marie Le Pen vesayet altına alındı
Fransa'da aşırı sağ parti kurucusu Jean-Marie Le Pen vesayet altına alındı
"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme
"Yanlış kan verilip komaya giren genç" iddialarına inceleme
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak!
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak!
Mike Pence Tevrat'a atıf yaptı, İsrail'e koşulsuz destek verdi!
Mike Pence Tevrat'a atıf yaptı, İsrail'e koşulsuz destek verdi!