Mike Pence Tevrat'a atıf yaptı, İsrail'e koşulsuz destek verdi!

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e koşulsuz desteğini, bir kez daha Tevrat'a atıf yaparak bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı olarak 2017-2021 yıllarında görev yapan Pence, X hesabında yaptığı paylaşımda, ABD'nin, ilişkilerinin kritik bir anında İsrail'in yanında olduğunu, Amerikan halkının da her zaman İsrail'in yanında olduğunu yazdı.

Pence, paylaşımında Tevrat'a atıfta bulunarak "İsrail'in yanındayız çünkü onun davası bizim davamızdır, onun değerleri bizim değerlerimizdir, onun mücadelesi bizim kavgamızdır. İsrail'in yanındayız çünkü doğrunun yanlışa, iyiliğin kötülüğe karşı olduğuna inanıyoruz ve İsrail'in yanındayız çünkü İsrail'in varlığı, Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Yardımcısı Pence, Hudson Enstitüsünün yıllık Hertog Forumu'nda yaptığı konuşmada da İsrail'in Refah kentine operasyon düzenleyerek "Hamas'ın son sığınağını yok etmesi" gerektiğini savundu.

İsrail'in Refah'ı işgal etmekten başka seçeneği olmadığını ileri süren Pence, "Savaş, İsrail askeri hedeflerine ulaştığında sona ermelidir." dedi.

Pence İsrail'e desteğini birçok kez ve farklı biçimlerde göstermişti

Mike Pence, ocak ayının ilk haftasında İsrail'e düzenlediği ziyarette, yerel gazete Israel Hayom'a verdiği demeçte "İsrail'in sesi olmayı sürdüreceğini" ifade etmişti.

Ayrıca ziyareti sırasında İsrail'in Lübnan sınırına giden Pence'in burada İsrail ordusunun Hizbullah'a karşı kullanacağı silahları imzaladığı görüntüler paylaşılmıştı.

​​​​​​​Pence, Joe Biden yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 25 Mart'ta oylanan "Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazanda acilen ateşkes istenilen" karar tasarısını veto etmemesini "rezalet" olarak nitelemişti.

İsrail'in 7 Ekim'de Holokost'dan bu yana en kötü saldırıya maruz kaldığını iddia eden Pence, "Hamas tamamen yok edilene kadar İsrail'in savaşı sürdürmesine izin verilmesini gerektiğini" savunmuştu.

Muhafazakar Cumhuriyetçiler, İsrail'e desteklerini Tevrat'a dayandırıyor

Pence ve Cumhuriyetçi Parti'den diğer muhafazakar isimler, İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim sonrasında yaptıkları açıklamalarda Tel Aviv'e desteklerini dini inançlara dayandırmıştı.

Ekim 2023'te düzenlenen Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Yıllık Toplantısı kapsamındaki konuşmalarında muhafazakar Cumhuriyetçi isimler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını meşrulaştırmak için Tevrat'tan çeşitli alıntılar yapmıştı.

Evanjelik Pence, buradaki konuşmasında da inanan Hristiyanlar olarak nesillerdir İsrail'in yayında olduklarını, İsrail'in Tanrı'nın vaatlerinin doğru olduğunun bir kanıtı olduğunu söylemişti.

Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy de Arap devletlerini kastederek Hazreti İsmail'in 450 milyondan fazla torununun uluslararası tanınmış 20 devlete sahip olduğunu belirtmiş, "Bunlardan birine sahip olmak Yahudi halkının hakkıdır." diye konuşmuştu. Ramaswamy, İsrail'in Hazreti İbrahim'e Tanrı'nın vaadi olduğunu savunmuştu.

Siyahi Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott da konuşmasında, Tevrat'ta "İsrail'in peygamber duası" olduğunu ifade ederek "Siyonu (İsrail) seviyorum ve susturulmayacağım. Kalbim Kudüs'ü özlüyor ve susturulamam. Onun için (Kudüs'e) dua etmeyi bırakmayacağım." demişti.

ABD'nin İsrail'e gönderdiği askeri yardımları da "ilahi bir nedene" bağlayan Scott, "ABD'nin gönderdiği askeri teçhizat ve sistemlerle Tanrı'nın gazabına uğrasınlar." ifadelerini kullanmıştı.