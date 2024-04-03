AK Partili Hüseyin Çelik'ten 'Van' tepkisi: Olanlar vahim...

Van'da belediye başkanlığı mazbatasının seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmemesine tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik de karara tepki göstererek "Olup bitenler vahimdir" ifadelerini kullandı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını yüzde 55 ile farkla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı. Adalet Bakanlığı'nın Zeydan hakkında dün verdiği "seçilme hakkı yoktur" kararı sonrası, İl Seçim Kurulu mazbatayı ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karara siyasetçi, hukukçu birçok kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de DEM Partili Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi kararına dair açıklamada bulundu. "Van’da olup bitenler vahimdir" diyen Çelik "DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Van’da DEM’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle

"Van'da Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hâla da karşıyım. Van’da olup bitenler vahimdir. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir.

'İBRET ALINMASI GEREK'

Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti’ye zarar veriyor. Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van’da DEM’in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur.

Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van’ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı? Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."