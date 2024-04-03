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Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı

Kocaeli'de orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı

Kocaeli Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıkları kapsamında eğitim tatbikatı düzenledi.

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"Orman Yangınlarıyla Mücadele İşbaşı Eğitim ve Tatbikatları" kapsamında, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Çalışkan koordinasyonunda Gebze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı personelin katılımıyla eğitim ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimin birinci aşamasında personele Çalışkan tarafından yangının çıkış nedenleri, ilk müdahale yöntemleri ve iş güvenliği konusunda bilgiler verildi. Daha sonra ekipmanlar tanıtıldı, orman muhafaza memuru ve yangın işçilerine hortum serme ve müdahale tatbikatı yaptırıldı.

Senaryo gereği yangın işçileri ve memurlar, arazözlerin ormanlık araziye girememesi nedeniyle 400 metre hortum uzatarak suyla müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Tatbikat havadan da görüntülendi.

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