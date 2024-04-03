BIST 8.963
DOLAR 31,94
EURO 34,54
ALTIN 2.336,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı

KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yılı kutlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Abone ol

Karabük Valiliği bahçesinde saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Mustafa Yavuz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'de çeltik tarlalarında temeli atılan, gücünü emek ve çelikten alan KARDEMİR'in yaktığı mavi ateş ile adeta Karabük'ün doğuşunu müjdelediğini söyledi.

Yakılan o ateşin sadece fabrikaların bacalarında değil aynı zamanda umutların da ateşleyicisi olarak küllerinden yeniden doğan bir milletin yüreklerinde yankılandığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Çünkü 3 Nisan'da yazılan bu hikaye, bir kentin değil aksine koskoca bir milletin azminin, emeğinin ve kararlılığının da hikayesidir. Kurtuluşunu değil kuruluşunu kutlayan Karabük, Cumhuriyet tarihinde ülkemizin sanayileşme, kalkınma ve ilerleme mücadelesi adına en önemli kilometre taşlarından olmuştur. Bugün bu çelengi sunarken, Karabük'ün değerli geçmişine olan bağlılığımızı ve saygımızı yineliyor, Karabük'ün gelecek yolculuğunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, birlik ve beraberlik içinde daha güzel yarınlara yürüme kararlılığımızı hatırlatıyoruz."

"KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir, fabrikanın, kuruluşundan bu yana Türkiye'nin demir çelik sektöründe öncü rol üstlendiğini, metalürjiyle ilgilenen herkesin geçtiği mektep olduğunu anlattı.

Fabrika mühendislerinin çoğunun ilk göz ağrısı olduğunu dile getiren Demir, "Ekonomiye ve istihdama sağladığı katkılarla ülkemizin kalkınmasına büyük destek vermiş, temel harcını atmış bir şirketimiz. Ülkemizin sanayileşme adına attığı en büyük adımlardan birisi KARDEMİR, Cumhuriyetimizin kıymetli sınai miraslarından birisidir." dedi.

Demir, 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk entegre sanayi kuruluşu olarak temelleri atılan KARDEMİR'in adını tarihe demirden harflerle yazdırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"9 Eylül 1939'da ateşlenen fırın ile 10 Eylül 1939'da dökülen demir, bugün hala ilk günkü gibi değerini korumaktadır. Bu dökülen demir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanayileşme yolculuğunun da ilk harcı olmuş diyebiliriz. Bu ilklerimizden aldığımız gücü, 'Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez' anlayışıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşımayı hedefliyoruz.

KARDEMİR ve Karabük'ün beraber yazılmış tarihi, inşallah bundan sonra yeni ufuklara yelken açacak. KARDEMİR'le Karabük de yeni açılımların ufkuna doğru yol alacaktır. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz, devam edeceğiz. KARDEMİR'in bu köklü tarihi yanında oluşan atmosfer ve gayretli çabalarla oluşacak yeni adımların hep beraber atılacağını, KARDEMİR ve Karabük birlikteliğinin daha da önemli fonksiyon görmeye başlayacağını belirtmek gerekir. Hem Karabük Türkiye'ye açılacak hem de Türkiye Karabük'ü daha iyi tanıyacak."

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Yavuz tarafından ödülleri verildi.

Halk oyunları gösterisiyle sona eren törenin ardından protokol üyeleri, Karabük Valiliği fuaye alanındaki "Fotoğraflarla Cumhuriyetin Sanayileşme Öyküsü" sergisini gezdi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak!
İçişleri Bakanlığı, 1608 sözleşmeli personel alacak!
Mike Pence Tevrat'a atıf yaptı, İsrail'e koşulsuz destek verdi!
Mike Pence Tevrat'a atıf yaptı, İsrail'e koşulsuz destek verdi!
AK Partili Hüseyin Çelik'ten 'Van' tepkisi: Olanlar vahim...
AK Partili Hüseyin Çelik'ten 'Van' tepkisi: Olanlar vahim...
Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak
Milli motosikletçiler, İspanya'da Avrupa Ralli Kupası'nda yarışacak
Re-Pie Portföy Modanisa'yı satın aldı
Re-Pie Portföy Modanisa'yı satın aldı
Kuşların yüzde 92'sini temsil eden kapsamlı soyağacı oluşturuldu
Kuşların yüzde 92'sini temsil eden kapsamlı soyağacı oluşturuldu
Yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kişi yaralandı
Yük taşımak için kullanılan teleferikten düşen 2 kişi yaralandı
Hasip Kaplan'dan skandal Van kararı tepkisi: Bu gidişle Tayyibin sonu...
Hasip Kaplan'dan skandal Van kararı tepkisi: Bu gidişle Tayyibin sonu...
NASA, Ay için yeni bir saat geliştirecek
NASA, Ay için yeni bir saat geliştirecek
Gazze Şeridi'nin kuzeyine paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'nin kuzeyine paraşütle insani yardım indirildi
Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı
Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması, Antalya'da başladı
Bakan duyurdu ödemeler yarın hesaplara yatacak!
Bakan duyurdu ödemeler yarın hesaplara yatacak!