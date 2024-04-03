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Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak

Şehir Tiyatrolarının düzenlediği 38. Çocuk Şenliği 21 Nisan'da başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca düzenlenen "38. Çocuk Şenliği", 21 Nisan'da 12.00'de tüm sahnelerde oynanacak çocuk oyunlarıyla başlayacak.

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Şenlik kapsamında "Çöpsüz Dünya", "Herkes Sihirbaz Olacak", "Rüya", "Bekçi ile Postacı", "Benim Küçük Yıldızım", "Bir Gece Masalı" ve "Masal" adlı oyunlar sahnelenecek.

"Eşit Masallar", "Canlı Kitap", "Bobo’nun Yolculuğu", "Uçan Bisiklet", "Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam" ve "Masalbozanlar" adlı konuk oyunların da izlenebileceği şenlikte, çocuklara yönelik farklı becerilerin kazandırılması, geri dönüşüm farkındalığını arttırılması ve deniz yaşamını korumaya yönelik atölyeler de düzenlenecek.

Ücretsiz davetiyeler 16 Nisan'da 11.00'den itibaren Şehir Tiyatrolarının gişelerinden ve internet sayfalarından temin edilebilecek.

Şenlik 23 Nisan'da sona erecek.

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