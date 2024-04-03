DİSK: Beşiktaş'taki yangına ilişkin sürecin takipçisi olacağız!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin öldüğü yangına ilişkin basın açıklaması yaptı.

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile beraberindekiler, Gayrettepe'de yangının meydana geldiği yerde toplanarak, çeşitli sloganlar attı.

Çerkezoğlu, basın açıklamasında, dün İstanbul'un göbeğinde bir işçi kıyımının yaşandığını söyledi.

Olayın yaşandığı alanda gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını merak ettiklerini belirten Çerkezoğlu, "DİSK olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Çerkezoğlu, işçi sağlığı ve güvenliği alanının tümüyle üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve sendikalar tarafından denetlenen ve organize edilen bir alan haline getirilmesinin şart olduğunu kaydetti.

Öte yandan bazı STK'ler de Beşiktaş'taki gece kulübündeki yangına ilişkin olay yerinde toplandı.

Grup adına açıklama yapan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı, "yeni katliamlar yaşanmaması için kar ve kazanç önceliği yerine insan hayatını öne alan düzenlemelerin yapılması gerektiğini" dile getirdi.