7 yaşındaki çocuğa köpekler saldırdı! "30 dikiş var, pençeleriyle bacağını delmiş"

Kartal'da ailesiyle misafirliğe gittiği evin sokağında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, ailesiyle halalarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, oyun oynadıkları sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Yiğit Demir çevredekilerin yardımıyla kaçmayı başarırken, kardeşi Çağrı Demir saldırıda yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Çağrı Demir'e 30 dikiş atıldı.

Gözetim altında tutulan Demir'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Hiçbir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz''

Saldırıya uğrayan çocuğun halası Şerife Pektaş, , "Defalarca Kartal Belediyesine şikayette bulunduk. 'Küpeli olduğu için bir şey yapamıyoruz, toplayamayız'. dediler. Bir kişiyi ısırması, aşı kartıyla, raporla gidip şikayette bulunmamız gerekiyormuş. Bu insanların hayatı bu kadar ucuz mu? Ya benim çocuğumun başına daha kötü bir felaket gelse ne olacaktı?" ifadelerini kullandı.

Çocuğun tedavisinin sürdüğünü anlatan Pektaş, "30 dikiş var çocuğun kalçasında. Pençeleriyle çocuğun bacağını delmiş. Bunun psikolojik sorunları olacak. Bu çocuk hayvan sevecekken artık sevmeyecek. İlgilenmediler. Kartal Belediyesinden şikayetçiyim. Hiçbir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Belki başkasının da çocuğu olabilir, benim kızıma da saldırdı bir gün sonra. İnsanlar yoldan geçemiyorlar. Sabah işe gidenler var, onlara da saldırıyorlar." diye konuştu.