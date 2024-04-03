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Trabzonsporlu taraftarların tahliye talebi kabul görmedi

Trabzonsporlu taraftarların tahliye talebi kabul görmedi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 4 taraftarın tahliye edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

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Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Hasan Ç. ve Kadir O'yu tahliye, diğer tutukluları mevcut halinin devamı talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

Neler olmuştu?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K'nin ise sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta tahliyesine karar verilmişti.

Maç sonu saha karışmıştı

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmişti.

Müsabakanın ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahanın ortasında toplandı ve galibiyeti kutladı. Bu sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya girmişti.

Daha sonra Trabzonsporlu taraftarlarla, Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri olayları engellemekte zorlandı.

Fenerbahçeli futbolcular olayların ardından soyunma odasına doğru gitti.

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