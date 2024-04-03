Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazandı

TOYOTA GAZOO Racing, Kenya Safari Rallisi'nde yeni bir başarıya daha imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın dünya ralli takımı, 2024 yılında da rallide ilk sırayı alarak dört yıl üst üste Safari Rallisi'nin galibi oldu.

WRC'nin en zor rallilerinden biri olan Safari Rallisi'nde TOYOTA GAZOO Racing pilotları Kalle Rovanperä ve Takamoto Katsuta ilk iki sırayı aldı. Böylece Toyota, 2021 yılında takvime geri dönen yarışı kazanmaya devam etti ve ralli tarihinde galibiyet sayısını 12'ye çıkararak rekorunu daha ileriye taşıdı.

Toyota bu yarışta güncellenmiş süspansiyona ve yeni bir şnorkel sistemine sahip GR YARIS Rally1 HYBRID aracını kullandı.

Rovanperä ve co-pilotu Jonne Halttunen, 2022'deki başarılarının ardından ikinci kez yarışı kazandı. İkili Cuma günü ortaya koydukları yüksek performansı hafta sonu boyunca korumayı başararak ralliyi 1 dakika 37.8 saniye farkla kazandı. Takamoto Katsuta ralliyi ikinci tamamlayarak Kenya'da katıldığı dört yarışın üçünde podyuma çıkmayı başardı. Toyota bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonası'nda 4 puan farkla ilk sıraya yükseldi.