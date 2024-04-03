Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan (EKK) yapılan açıklamada enflasyonla mücadele ve kalıcı sosyal refah vurgusu yapıldı.

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Yerel seçimlerine tamamlanmasının ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ankara'da toplandı.

Bir önceki toplantılarının gündeminde Orta Vadeli Program ve reformlar yer alan EKK, bugün gündemi ilgilendiren ekonomik sorunlara ve çözüm yollarına odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada enflasyonla mücadele ve kalıcı sosyal refahın altı çizildi.

"Cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz"

"2023 yılı Eylül ayında yayımladığımız OVP’de ekonomideki yol haritamızı belirledik" denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

Programımızın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik güçlü politikaları uygulamaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde desteklediğimiz nitelikli yatırımlar ile katma değerli üretimi artıracak ve cari açığı kalıcı olarak düşüreceğiz. Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamaların rasyonelleşmesi ile mali disiplini sürdüreceğiz.

"Enflasyonla mücadelemizi sürdürecek, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız"

Temel önceliğimiz olan enflasyon ile mücadelemizi sürdürecek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak, sosyal refahı kalıcı olarak artıracağız.

Toplantının katılımcıları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.