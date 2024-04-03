Fenerbahçe'de şampiyonluk inadı! Kadıköy'de kritik 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 4-2 kazandı ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Fenerbahçe'de golleri 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko ve 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Adana Demirspor'un gollerini 25. dakikada Mario Balotelli ve 80. dakikada Yusuf Barasi attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 82 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 39 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

85'GOL! Fenerbahçe, Serdar Dursun'un golüyle farkı yeniden 2'ye çıkardı.

80'GOL! Adana Demirspor, Barasi'nin attığı golle farkı 1'e düşürdü. Sağ kanattan topu alan Yusuf Sarı son çizgiye inip yerden sert bir orta yaptı. Arka direğe açılan topu Yusuf Barasi iyi takip etti ve farkı bire indiren golü attı.

76'Balotelli'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

74'Adana Demirspor'da Mario Balotelli, kısa süreli sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.

70'GOL! Fenerbahçe, Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Vedat'ın kafayla uzaklaştırdığı topta orta yuvarlağın önünde araya giren Tadic, çok uzaklardan kaleyi düşündü ve harika bir gol attı.

Balotelli'nin yakın mesafeden kullandığı serbest vuruşu kaleci İrfan Can nefis çıkardı.

53'Adana Demirspor etkili geldi. Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can kurtardı.

50'GOL! Fenerbahçe Dzeko'nun golüyle maçta yeniden öne geçti. İrfan Can, kazanılan taç atışını bekletmeden Edin Dzeko'ya bıraktı. İki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren Bosnalı golcü, düşerken sol ayağıyla köşeye yerden vurdu skoru 2-1'e getirdi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 5 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'Rakip yarı alanda Yusuf Sarı, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza yayına yöneldi ve sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci İrfan Can, bu pozisyonda hata yapmadı.

39'Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Mahammadaliyev uzaklaştırdı. Kaleci pozisyon sonrası sakatlandı.

36'DİREK! Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın sağ kanattan kale sahasına yerden ortasını savunma karşıladı. Dönen topu alan Dzeko, kale sahasında sağ çaprazdan şutunu çekti. Top bir kez daha direkten döndü.

32'Dzeko'nun pası ile sağdan çizgiye hareketlenen Mert Müldür, içeri yerden ortaladı. Savunma bu topu ayakla karşıladı.

24'GOL! Adana Demirspor, Balotelli'nin golüyle maça dengeyi getirdi. Djiku'nun geri pasında kaleci İrfan Can Eğribayat, topu Mert Müldür'e atmak isterken Balotelli araya girdi ve meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi, 1-1.

17'GOL! Fenerbahçe, Djiku'nun attığı golle maçta öne geçti. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Zajc ortayı yaptı. Ön direkte Mert Müldür topu arkaya doğru aşırdı. Arka direkte kendini unutturan Djiku topu boş ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

15'Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde Fenerbahçe, daha istekli ve iştahlı bir oyun ortaya koyuyor.

12'Sağ kanatta topu alan İrfan Can, hızla ceza sahasına kat etti ve sol ayağıyla kendi şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

10'Adana Demirspor henüz rakip yarı alanda etkili bir hücum girişimi gerçekleştiremedi.

6'Fenerbahçe bir kez daha mutlak gol şansından yararlanamadı. Savunmanın istediği gibi uzaklaştıramadığı top sol kanata açıldı. Ceza sahasında topu kontrol eden Tadic, sol ayağıyla şutunu çekti ama kaleyi bulamadı.

3'DİREK! Fenerbahçe maçın başında gole çok yaklaştı. Zajc'ın pası ile savunma arkasına sarkan Szymanski, kale sahası içinde topu kontrol etti ve hemen şutunu çekti. Top üst direkten oyun alanına döndü.

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Fenerbahçe - Adana Demirspor ilk 11'ler:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko

ADANA DEMİRSPOR: Shahrudin, Milad, Gravillon, Semih, Yusuf Erdoğan, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Mendoza, Balotelli