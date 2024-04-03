BIST 8.946
DOLAR 31,93
EURO 34,63
ALTIN 2.355,40
HABER /  GÜNCEL

YSK'dan Van kararı! Mazbata yeniden DEM Parti'ye iade edilecek

YSK'dan Van kararı! Mazbata yeniden DEM Parti'ye iade edilecek

YSK, DEM Parti'nin Van İl Seçim Kurulu tarafından Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yönelik yapılan itirazı çoğunlukla kabul etti. Bu kararla Van Van Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden Abdullah Zeydan oldu.

Abone ol

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı.

Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den yeni açıklama! Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor maçında sahada!
TFF'den yeni açıklama! Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat Adana Demirspor maçında sahada!
Trabzonsporlu taraftarların tahliye talebi kabul görmedi
Trabzonsporlu taraftarların tahliye talebi kabul görmedi
Ekonomi devinden Türkiye açıklaması: 'Gözümüz TCMB'de olacak'
Ekonomi devinden Türkiye açıklaması: 'Gözümüz TCMB'de olacak'
Devlet Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir!
Devlet Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir!
Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! Yabancı hakem olmazsa...
Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı! Yabancı hakem olmazsa...
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı
Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazandı
Toyota, Safari Rallisi'ni 4'üncü kez üst üste kazandı
Filistin: BMGK'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz!
Filistin: BMGK'yi İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz!
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandılar!
Yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandılar!
Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı
Yozgatlı iş adamları şehir merkezindeki 5 bakkalın veresiye defterini kapattı