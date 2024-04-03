Trabzonspor Konya'dan 3 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Müsabakadan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Trabzonspor oldu.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Trezeguet, 59. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 89. dakikada Taxiarchis Fountas kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü ise 79. dakikada Steven N'Zonzi'den geldi.
Karadeniz ekibi, bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti.
4 maç sonra mağlup olan Konya temsilcisi ise 33 puanda kaldı.
Konyaspor - Trabzonspor maçının önemli anları
90'Son düdük geldi ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
89'GOL! Fountas skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topu kapan Fountas, Uğurcan'ı geçip sol ayağıyla çok sert vurdu. Köşeye giden top direğe de çarpıp ağlarla buluştu.
79'GOL! Nzonzi skoru 2-1 yaptı. Ethemi sağ kanattan ceza sahasına çevirdi. Kale önüne Nzonzo'nin vuruşuyla top ağlara gitti.
70'Bardhi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.
59'GOL! Edin Visca skoru 2-0 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Visca yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.
56'Meunier'nin vuruşunda top ceza sahasında Guilherme'den döndü. Hakem elle oynama kararı verdi ve Trabzonspor penaltı kazandı.
46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.
45'Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.
38'Trezeguet'nin ceza yayının solundan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
28'Ndao sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Oğulcan'dan önce davranan Meunier topu uzaklaştırdı.
19'GOL! Trabzonspor, Tezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti.
13'Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.
5'Her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Kuba | Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme | Soner, N'Zonzi | Ndao, Cicaldao, Oğulcan | Cikalesshi.
Trabzonspor: Uğurcan | Meunier, Mendy, Denswil, Eren | Berat, Umut Güneş, Bardhi | Visca, Trezeguet, Pepe.