AK Parti'de 22 yıl sonra ilk yaşandı CHP seçimden 1. çıktı işte CHP ve AK Parti oy oranları

Türkiye dün yerel seçimler için tercihini yaptı. İktidar partisi AK Parti sandıktan istediğini alamazken, CHP seçimin kazananı oldu. Belediye seçimlerinde CHP, 17 milyon 385 bin 867 oy alırken AK Parti 16 milyon 339 bin 297 oy aldı.

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Türkiye dün yerel seçimler için sandık başına gitti. İktidar partisi AK Parti sandıktan istediği sonucu alamazken, ana muhalefet partisi CHP seçimden birinci parti olarak çıktı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 35 şehri kazanırken, AK Parti ise 24 şehirde galip geldi. DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah 2, İYİ Parti ise 1 ilde yarışı önde götürdü.

Peki 31 Mart yerel seçimlerinde hangi parti ne kadar oy aldı? Türkiye geneli yüzde 37,75 oy oranıyla birinci olan CHP, 17 milyon 385 bin 867 oy aldı. AK Parti ise yüzde 35,48 ile 16 milyon 339 bin 297 oy aldı.

Seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girmeyen Yeniden Refah Partisi ise 2 milyon 845 bin 553 oy aldı. Yeniden Refah yüzde 6,19 ile en çok oy alan üçüncü parti oldu.

İl Genel Meclisi seçimlerinde de CHP birinci

Yerel seçimlerde parti oyu olarak bilinen il genel meclisi seçimlerinde de Türkiye genelinde CHP birinci çıktı. CHP, 15 milyon 875 bin 662 oyla yüzde 34.46 aldı. AK Parti ise 14 milyon 850 bin 472 oyla yüzde 32.42 oy aldı.