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Ankara'da istinat duvarı çöktü, 1 işçi enkaz altında!

Ankara'da istinat duvarı çöktü, 1 işçi enkaz altında!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Bir işçi enkaz altında kaldı.

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Çankaya ilçesinde, yıkımı yapılan binanın moloz kaldırma çalışmaları sırasında istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.

Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkaz altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bu arada polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

GMK Bulvarı, Kızılay istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı.

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