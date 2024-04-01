BIST 9.011
DOLAR 32,42
EURO 35,01
ALTIN 2.345,09
HABER /  GÜNCEL

Üçüncü kez muhtarlığı kazandı, mahalle şenlik alanına döndü

Üçüncü kez muhtarlığı kazandı, mahalle şenlik alanına döndü

Eskişehir Yeşiltepe Mahallesi’nde muhtarlık yarışını 3’üncü kez kazanan Meryem Kuş Açıkgöz, mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılanarak zaferi kutladı.

Abone ol

Mahalli İdare Seçimlerinde Yeşiltepe Mahallesinden yeniden aday olan Muhtar Meryem Kuş Açıkgöz, seçimi zaferle sonuçlandırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden muhtarlık yarışını 3’üncü kez kazanan Açıkgöz, kendisini destekleyen mahalle sakinleri tarafından kutlama yaptı. Mahallede konvoy yaparak bir süre yürüyen Açıkgöz ve mahalle sakinleri ardından muhtarlık önünde meşale ve havai fişekle karşılandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bandırmaspor, Altay maçınının hazırlıklarını tamamladı
Bandırmaspor, Altay maçınının hazırlıklarını tamamladı
CHP, İzmir’in o ilçelerinde rekor oy aldı
CHP, İzmir’in o ilçelerinde rekor oy aldı
Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi
Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”
Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”
İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı
Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu
Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu