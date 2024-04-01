BIST 9.011
DOLAR 32,44
EURO 35,03
ALTIN 2.343,98
HABER /  GÜNCEL

Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi

Erkan Baş, Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yarışan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine rağmen yüzde 19.92 oy oranıyla seçimi üçüncü sırada tamamladı. Gebze'de seçimi AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 36.94 oy oranıyla kazandı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinden aday gösterilen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, istediği sonucu elde edemedi.

Baş, sandıkların yüzde 99.7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 19.92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İYİ Parti adayı Sadık Güvenç geçti.

Güvenç 40 bin 532 oy aldı. Seçimi kazanan AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz yüzde 36.94 oy oranına ulaştı. Büyükgöz 74 bin 807 oy aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”
Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”
İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı
İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı
Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu
Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu
Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak