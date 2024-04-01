Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel artış gösteren altının gram fiyatı günü 2 bin 325 liradan tamamladı. Seçim sonrası haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında son durum ne?Abone ol
Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 355 lira seviyesinde bulunuyor.
Rekor tazeledi
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 580 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da 2.260 dolara yükselerek rekor tazeledi.
Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörüsünün güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.