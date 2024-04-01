YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama! CHP 35, AK Parti 24 belediye başkanlığı kazandı
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Yener, kesin sonuçların ilanı ile birlikte YSK'nın resmi internet sitesinde ıslak imzalı tutanakların vatandaşların erişimine açılacağını söyledi.
Yener şöyle konuştu:
Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Seçimler sorunsuz tamamlandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, YRP 37 ilçe kazandı.