BIST 9.036
DOLAR 32,44
EURO 35,05
ALTIN 2.353,30
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla bir araya geldi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde futbol takımı ile bir araya geldi.

Abone ol

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde profesyonel futbol A takımıyla buluştu. Futbolculara yarın gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul’da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkan Koç, oyunculara kişisel fikirlerini sordu.

Ali Koç'un konuşmasından sonra takım kaptanlarından Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci görüşlerini ifade ederken; Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyerek, takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna ilettiler.

Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu belirten Başkan Ali Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı. Teknik Direktör İsmail Kartal da toplantıda oyunculara hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını savundu. Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Kartal, genel kurulun kararına saygı duyacaklarını da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi
Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi
Ege denizinde sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Ege denizinde sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanı oldu!
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanı oldu!
Gürcistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı
Gürcistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı
Dünyada yapılmış efsane 1 Nisan şakaları!
Dünyada yapılmış efsane 1 Nisan şakaları!
Tokat'ta "Süper Vali'nin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı
Tokat'ta "Süper Vali'nin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı
İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı
İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı
İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? İTO'dan açıklama
İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? İTO'dan açıklama
Antalyaspor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Antalyaspor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Şamil Tayyar seçim sonuçlarını değerlendirdi: AK Parti'ye çok sert balans ayarı
Şamil Tayyar seçim sonuçlarını değerlendirdi: AK Parti'ye çok sert balans ayarı
Kutlama sırasında CHP balkonundan düşen ilçe başkan yardımcısı öldü
Kutlama sırasında CHP balkonundan düşen ilçe başkan yardımcısı öldü
CHP'li başkan Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı
CHP'li başkan Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı