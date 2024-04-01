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Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi

Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde 169 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.

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Belirli tarihler arasında Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiket kasa ve raf denetimi yapıldı. Toplam 180 firmada 2 bin 91 ürün haksız fiyat artışı kapsamında 61 firmada 2 bin 897 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılılar için toplam 169 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı hakkında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi.

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