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İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı

İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Sonuçların merak edildiği illerden biri de İzmir'di ve beklenen seçim sonuçları geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Cemil Tugay oldu. İşte İzmir'deki güncel seçim sonuçları...

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Türkiye beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Büyükşehirlerden gelen yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. CHP adayı Cemil Tugay ile AK Parti adayı Hamza Dağ'ın yarıştığı İzmir seçimlerinde sonuçlar netleşti.

İzmir’de sürpriz yaşanmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre; CHP’li Tugay oyların yüzde 48,72'sini alarak yarışı önde tamamladı.

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