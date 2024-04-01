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CHP'li başkan güne şükür namazı ile başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
CHP'li başkan güne şükür namazı ile başladı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 civarında oy alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Akın, esnafla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

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Balıkesir'de seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını  tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaati ile sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu.

Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

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