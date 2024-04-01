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Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti

Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao'yu 2-0 yendi.

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Real Madrid'in gollerini Brezilyalı futbolcu Rodrygo Goes 8. ve 73. dakikada attı.

La Liga'da liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 75'e yükselterek, en yakın rakibi Barcelona ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Madrid takımında 7 ay kadar uzun süren sakatlıktan çıkan Eder Militao, son dakikalarda oyuna girdi.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de yedek bekledi.

La Liga'da dört maç sonra yenilgi alan Athletic Bilbao ise 56 puanla 4'üncülükte kaldı.

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