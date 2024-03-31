BIST 9.142
DOLAR 32,40
EURO 35,04
ALTIN 2.327,74
HABER /  SEÇİM

Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu

Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu

Afyonkarahisar’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Av. Burcu Köksal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 50,63 oy oranıyla seçimi birinci sırada tamamladı.

Yaklaşık 52 bin oy alan Köksal, Afyonkarahisar’ın ilk kadın belediye başkanı olma unvanına da sahip oldu. Köksal oyların yüzde 50,63‘ünü alırken, en yakın rakibi AK Partili Hüseyin Ceylan Uluçay ise yüzde 32,02’lik oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

Afyonkarahisar merkezde MHP ise yüzde 10,76 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama
Türkiye’nin en genç belediye başkanı Karabük’ten
Türkiye’nin en genç belediye başkanı Karabük’ten
Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı
Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı
İsrail ordusundan Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırı: 4 ölü
İsrail ordusundan Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne saldırı: 4 ölü
Etimesgut'ta dikkat çeken sonuç! Erdal Beşikçioğlu fark attı
Etimesgut'ta dikkat çeken sonuç! Erdal Beşikçioğlu fark attı