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Etimesgut'ta dikkat çeken sonuç! Erdal Beşikçioğlu fark attı

Etimesgut'ta dikkat çeken sonuç! Erdal Beşikçioğlu fark attı

61 milyon vatandaşın sandıklara akın ettiği 31 Mart seçimlerinden sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor. Başkent Ankara'da Mansur Yavaş'ın Turgut Altınok'a %24 oranında fark attığı seçimlerde artık ilçelere odaklanıldı. Özellikle Etimesgut'ta merakla beklenen seçimlerde CHP'nin adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, %53,76 oy oranıyla birinci sırada seyrediyor. İşte tüm detaylar!

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Türkiye bugün sandık başına gitti. 81 ilde yapılan seçimlerdeki sonuçlar yayın yasağının kalkmasıyla birlikte ortaya çıktı. Türkiye genelinde sayım işlemleri devam ederken Türkiye geneli haritalarda sarıdan turuncuya dönen birçok il ve ilçe bulunuyor. Ankara'da da durum farklı değil...

CHP, Mansur Yavaş ile birlikte Ankara'da tarihi bir farka imza atmak üzere. AK Parti'nin adayı olan Turgut Altınok'un %24 puan önünde yer alan Mansur Yavaş %57 oranında oy aldığı görülüyor.

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