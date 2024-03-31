CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin "Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi." dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel'in konuşması sırasında gözlerinin dolması dikkat çekti.

Özel, şunları söyledi:

Bizleri izleyen dikkatle takip eden herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün 81 ilimizde sandık başına giderek oylarıyla demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

*Adaylardan önce, aday adaylarımıza, aday gösterilmedikleri halde partisini terk etmeyen, adaya adaydan çok çalışarak destek veren aday adaylarına…

*Kazansınlar kaybetsinler, büyük mücadele veren bütün adaylarımıza ve aday olmak, ismi bilinmek, kampanya yapmak çok önemli. Ama bu örgütün isimsiz kahramanlarına… Sabah erkenden kalkıp parti binasına açanlara, 'birazdan gelirler' diye çayı koyanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara…

"ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR VERDİLER"

*Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştir ki bugün seçmen yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi.

*Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi.

*Bugün seçmen cumhuriyetin ikin yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi.

"TARİHİ ZAFER..."

*CHP ve milletimizle kurduğumuz Türkiye ittifakı tarihi bir sonuç elde etmiştir. Milletimiz sadece yerel yöneticilerin kim olacağına karar vermemiş, ülkemizin ve belediyelerin nasıl yönetilmesi ve yönetilmemesi gerektiğine dair de önemli bir mesaj ve karar vermiştir.

*Milletimiz ekmeğini küçültenlere, demokrasiyi ezenlere, hukuk devletini çökertenlere açık bir mesaj vermiştir. Yok sayılanlar bugün ülkeyi yönetenlere açık bir mesaj vermiştir.

*Bu mesaj, benim bizim okumamızla şöyledir: Biz ülkemizin hukuk devleti olarak kalmasını, kaybedilen hukuk devleti faslının geri gelmesini istiyoruz.

*Biz ülkemizde her türlü ayrımcılığa karşı çıkıyoruz, biz bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Ve 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ, adaletsiz, ötekileştirici olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz.

*Birileri öyle söylüyor diye kimseyi milli, birileri öyle göstermeye çalışıyor diye kimseyi gayri milli görmüyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı bir kutsal emanet olarak alıyor ve tüm CHP’liler, başımızın üzerine koyuyoruz.

"BU GALİBİYETİN BİR KAYBEDENİ YOK"

*Ülkemizin gelecek yıllarda hakkı, hukuku, adaleti tanımayan siyasete geçit vermeyeceğini bugün gördük. Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır, kimsenin hezimeti değildir.

*Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır.

*2019 yılında AKP’den aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Olmazsa olmazdı, onlar iyi kriz yönetiminin merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa, hatta belediye meclis çoğunlukları olmasa bile mazeret üretmeden iyi icraatın ve “CHP iyi belediyecilik yapar, temiz ve dürüst yönetir” algısının yerleşmesine yaptıkları katkı ile bugünkü zaferin baş mimarlarıdır.

*Ayrıca zaten elimizde olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız, en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ve hiçbir zaman yere indirtmedikleri için ayrıca bir övgüyü hak ediyorlar. Bu belediye başkanlarımızın dışında biz büyükşehirleri CHP’li belediyeler gibi yönetiriz iddiasını ortaya koyan, o cesareti ve özgüveni gösteren bütün adaylarımıza, bütün il, ilçe adaylarımıza ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.

*Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiş, halkımızın yaşam alanlarını bir 5 yıl daha halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Seçmenlerimizin partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını, desteklediklerini, yüreklendirdiklerini ve kendi şehirlerini ve Türkiye için de istediğini ifade etmek gerekiyor.

*Geçen mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra, seçmemizde ortaya çıkan büyük duygusal kopuşa, CHP’nin kurultayı ve o kurultayda genel başkanı ve yönetimi seçimle değişebilen bir partinin Türkiye’de olduğunu gösteren başta sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’nin kimi desteklemiş olurlarsa olsun hepimiz çok şey borçluyuz.

*Bundan sonraki süreçte de bu seçimin kaybedeni olmadığı gibi bu seçim sonuçlarının seçimi kaybetmiş olmalarına rağmen iktidar partisine de önemli katkılar yapacağını, bir öz eleştiri imkanı sunacağını, dünyadaki Türkiye algısının burada kamu yayıncılığını terk eden TRT’ye rağmen, bir partinin ajansına dönüştürülmeye çalışılan Anadolu Ajansı’na rağmen bütün dünyaya Türkiye’de halen demokratik yollarla iktidarların değişebilme ihtimalini ortaya koyması açısından Türkiye’ye hatta Türkiye ekonomisine yapılan önemli bir katkıdır.

KAZANILAN İLLERİ TEK TEK AÇIKLADI

*Şu anda bizdeki verilere ve tüm kaynaklardan desteklenen verilere göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul’u yeniden kazandık.

*Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyükşehir belediyelerini kazandık. Ve ilçe belediyelerinde çok önemli başarılar elde ettik.

İLK KEZ KAZANILAN İLLER

*1989’dan beri ilk kez Adıyaman’ı; cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa gibi Afyonkarahisar’ı; 1977’den beri Amasya’yı; Bartın’ı Giresun’u, Kastamonu’yu; cumhuriyet tarihinde ilk kez Kırıkkale’yi, Kilis’i, Kütahya’yı, Uşak’ı ve Zonguldak’ı kazandık.

*Ardahan’ı, Artvin’i, Bilecik’i, Bolu’yu, Çanakkale’yi, Edirne’yi, Kırşehir’i, Sinop’u ve Yalova’yı kazandık.

*Kırklareli, Hatay ve Çorum’da başa baş bir yarış devam ediyor, dikkatle takip ediyoruz. Bu illerimizde sayımın uzama ihtimaline karşı o illere yönelik milletvekili görevlendirmelerimiz olacak.

*Ordu merkez ilçe Altınordu’yu, Trabzon Ortahisar ve Samsun Atakum belediyesini kazanarak Karadeniz’deki merkez ilçelerde çok önemli başarılar elde ettik.