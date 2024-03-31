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Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

Bilecik Belediye Başkanlığını CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

Bilecik Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Melek Mızrak Subaşı kazandı

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Melek Mızrak Subaşı 15 bin 800, AK Parti adayı Mustafa Yaman 11 bin 105 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 90,71)

Subaşı'nın öz geçmişi

Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan'da 4 Ocak 1988'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda, liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde bitiren Subaşı, Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesinde mimarlık üzerine lisansını, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamladı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başlayan Subaşı, bir süre Bilecik Belediyesi Başkan Vekili görevini sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

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