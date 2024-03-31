Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklama

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından seçim sonuçlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız." dedi.