Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak

Türkiye yerel yöneticileri için seçimini yaptı. Oylama işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı. Oy sayımı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'ya giderek saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendireceği belirtildi. Ayrıca Erdoğan, MKYK üyelerini genel merkeze çağırdı.

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Türkiye'de bugün 61 milyondan fazla seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında seçmenler, ülke genelinde toplam 207 bin sandıkta oy kullandı. Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Ankara'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 22.30'da AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yapması bekleniyor.

Ayrıca AK Parti'nin, tüm MKYK üyelerini genel merkeze çağırdığı belirtildi.