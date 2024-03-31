Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimler için oy verme işlemleri bittikten sonra oy sayımına geçildi. Düzce'de Yeniden Refah Partisi'nden Davut Güloğlu, aday olarak gösterilmişti. Düzce'de seçimi AK Parti önde götürürken Güloğlu'nun aldığı oy dikkat çekti.

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Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bugün bir kez daha sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş oy kullandı. Doğu illerinde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'de oy verme işlemi sona erdi.

İlk sonuçlar geldi

Oy sayımına geçilirken Düzce'de AK Parti'den Faruk Özlü, Yeniden Refah Partisi'nden sanatçı Davut Güloğlu aday olarak gösterilmişti. Güloğlu'nun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilirken ilk sonuçlar geldi.

Son gelen verilere göre Düzce'de AK Parti'nin adayı Özlü yüzde 39,27 oy alarak seçimi önde götürüyor. Güloğlu ise yüzde 29,34 oy alarak seçimi ikinci sırada götürüyor.