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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, "1 milyon farkla, 25 ilçede öndeyiz." dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçimle ilgili güncel bilgiler paylaştı ve seçimi kazanmış olduklarını söyledi.

"1 milyon oy farkla öndeyiz" diyen İmamoğlu, partisine, vatandaşlara  ve ailesine teşekkür etti.

İmamoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sizlerle paylaştığım süreçten bu yana seçimin son anlarına yaklaşmış durumdayız. 1 milyon farkla birinci durumdayız. AK Parti'nin adayı Kurum ile aramızdaki fark yüzde 9. Beyoğlu, Bayrampaşa, Silivri, Eyüpsultan, Üsküdar, Tuzla ilçelerimizde öndeyiz.

Sürecin henüz bitmediğini bu noktada tutanakların teslim edilmediğini, takibinin en sıkı şekilde yapılması gerektiğini iletmek istiyorum. Tüm başkan adaylarımıza ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hala sandıklarda görevlerini devam ettiren arkadaşlarımıza teşekkür ederim.

Bu zor süreçte yardımcım olan aileme çok teşekkür ederim. Bu seçimde de büyük manevi güç katan herkese teşekkür ederim. Dualarınız kabul oldu. Mitinglerin en ön saflarından olan çocuklarımıza teşekkür ederim.

'Seçmen ne mesaj verdi, ne görev verdi?' diye anlamakla yükümlüyüz bu seçimle birlikte. Milletin sandıkta verdiği cevabı anlamakla görevliyiz. Dayanışmalı belediyecilikte tam yol ileri görevini aldık. Daha güçlü adımlar atma görevi verdi bu seçim bize. İstanbulluların bu görevini emir kabul ediyorum."

Öte yandan Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, müzik eşliğinde dans ederek İmamoğlu'nun zafer konuşmasını bekliyor.

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