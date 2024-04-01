31 Mart yerel seçimlerinde hangi ilde hangi parti önde?
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Aylardır beklenen 31 Mart yerel seçimleri gerçekleşti ve sandıkların büyük bir bölümü açıldı. Peki güncel sonuçlara göre Türkiye genelinde hangi ilde hangi parti önde?
Türkiye aylardır beklediği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık başına gitti ve oyunu kullandı.
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Saat 17:00'de tamamlanan oy verme işlemi sonrası oy sayımına geçildi.
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Türkiye genelinde sandıkların büyük bir bölümü açılırken birçok ilde artık sonuçlara kesin gözüyle bakılıyor. Bazı illerde ise seçim heyecanı son oya kadar devam edileceği benziyor.
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Türkiye seçim sonuçlarını Anadolu Ajansı ve ANKA'dan gelen verilere göre takip ediyor. Peki şu anda hangi ilde, hangi parti önde?
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