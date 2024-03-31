Kurultay'da aday olmayacak! Akşener görevi bırakıyor

Türkiye sandık başına gitti. 81 ilin kaderi belirlenirken İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.Abone ol
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını duyurdu.
İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."
İYİ Parti Türkiye’de yalnızca Nevşehir’i kazanırken Türkiye genelinde yüzde 3,4 oy alabildi.
Partinin 2019’da oy oranı yüzde 7,2 olarak ölçülmüştü.