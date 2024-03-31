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Kurultay'da aday olmayacak! Akşener görevi bırakıyor

Kurultay'da aday olmayacak! Akşener görevi bırakıyor

Türkiye sandık başına gitti. 81 ilin kaderi belirlenirken İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi İbrahim Özkan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kurultay kararı alarak, yeniden aday olmayacağını duyurdu.

İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."

İYİ Parti Türkiye’de yalnızca Nevşehir’i kazanırken Türkiye genelinde yüzde 3,4 oy alabildi.

Partinin 2019’da oy oranı yüzde 7,2 olarak ölçülmüştü.

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