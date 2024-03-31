BIST 9.142
DOLAR 32,43
EURO 35,00
ALTIN 2.329,91
HABER /  GÜNCEL

Meral Danış Beştaş'tan bomba seçim açıklaması: İmamoğlu 'bu oylar benimdir demesin' sakın!

Meral Danış Beştaş'tan bomba seçim açıklaması: İmamoğlu 'bu oylar benimdir demesin' sakın!

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının büyük oranda açıklanmasının ardından CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu, büyük bir farkla Murat Kurum'un önüne geçti. Sonuçların bu şekilde açıklanmasıyla DEM Parti'nin İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş'tan bir açıklama geldi.

Abone ol

Milyonların yoğun katılım gösterdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tercihler yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla biten oy kullanma sürecinin ardından sayım başladı.

Seçmenlerin sonuçları merakla beklenildiği İstanbul'da sayım işlemleri devam ediyor.

Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama

Süreç devam ederken İstanbul'da yüzde 1,93 oy alan DEM Parti İstanbul adayı Meral Danış Beştaş'tan ilk açıklama geldi.

"İmamoğlu'nun aldığı oylar onun değil"

Ekrem İmamoğlu'na rakip olan Beştaş, İmamoğlu'nun aldığı oyların ona ait olmadığını söyledi.

Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi" dedi.

"Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi"

DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş açıklamalarında şunları söyledi:

DEM seçmeni, AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin AK Parti'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum, şunu da söyleyeyim, İmamoğlu 'Aldığım oylar benimdir' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi. AK Parti'ye cevap vermek istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sadece 8 oy farkın olduğu ilçede gerginlik çıktı!
Sadece 8 oy farkın olduğu ilçede gerginlik çıktı!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Zeydan Karalar seçildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Zeydan Karalar seçildi
Şırnak'ta seçimi Mehmet Yarka kazandı
Şırnak'ta seçimi Mehmet Yarka kazandı
Kurultay'da aday olmayacak! Akşener görevi bırakıyor
Kurultay'da aday olmayacak! Akşener görevi bırakıyor
Seçimi kura ile kaybetti, kalp krizi geçirip öldü!
Seçimi kura ile kaybetti, kalp krizi geçirip öldü!
31 Mart yerel seçimlerinde hangi ilde hangi parti önde?
31 Mart yerel seçimlerinde hangi ilde hangi parti önde?
Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Afyonkarahisar’da seçimi kazanan Burcu Köksal ilk kadın belediye başkanı oldu
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Davut Güloğlu'nun Düzce'de aldığı oy dikkat çekti! İşte Düzce yerel seçim sonuçları...
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Muhittin Böcek oy kullandığı sandıktan kaç oy aldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.30'da açıklama yapacak
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
İzmir'de Cemil Tugay dönemi: Kazandık dedi ilan etti
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı