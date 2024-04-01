BIST 9.142
DOLAR 32,43
EURO 35,01
ALTIN 2.355,53
HABER /  SEÇİM

Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara gören AK Parti adayı kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara gören AK Parti adayı kazandı

Bitlis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Abone ol

Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)

Nesrullah Tanğlay kimdir?

Nesrullah Tanğlay, 1975'te Bitlis'te dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu.

AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, il yerel yönetimler, merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK Parti'nin adayı Tanğlay, 31 Mart 2019'da Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi.

Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Saraçhane ayakta! Davullu zurnalı seçim kutlaması
Saraçhane ayakta! Davullu zurnalı seçim kutlaması
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti
AK Parti Malatya’da büyükşehir ve merkez ilçeleri kazandı
AK Parti Malatya’da büyükşehir ve merkez ilçeleri kazandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz!
Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı
Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum
Meral Danış Beştaş'tan bomba seçim açıklaması: İmamoğlu 'bu oylar benimdir demesin' sakın!
Meral Danış Beştaş'tan bomba seçim açıklaması: İmamoğlu 'bu oylar benimdir demesin' sakın!
Sadece 8 oy farkın olduğu ilçede gerginlik çıktı!
Sadece 8 oy farkın olduğu ilçede gerginlik çıktı!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Zeydan Karalar seçildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yeniden Zeydan Karalar seçildi
Şırnak'ta seçimi Mehmet Yarka kazandı
Şırnak'ta seçimi Mehmet Yarka kazandı